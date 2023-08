Alta capacità - velocità, sblocco ristori Comuni, Telese ringrazia Rubano Sindaco Caporaso: deputato si è impegnato a tenere attiva interlocuzione tra territorio e Governo

“Un plauso e un ringraziamento all’impegno parlamentare del nostro deputato Francesco Maria Rubano e un sentito grazie ad Antonio Tajani e a Raffaele Fitto per aver garantito lo sblocco dei fondi Fsc a noi necessari per i ristori Rfi”.

La dichiarazione del sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, fa riferimento allo sblocco, annunciato ad inizi di agosto, della ripartizione delle risorse del Fondo di sviluppo per la coesione per il periodo 2021-2027. Su proposta del ministro Fitto, infatti, è stata approvata dal Cipess la delibera con il riparto della disponibilità tra le Regioni, dove La Campania, subito dopo la Sicilia, è la Regione che si è vista attribuita maggiori disponibilità con quasi 6,6 miliardi di Euro.

“L’onorevole Francesco Maria Rubano si è particolarmente speso in questi mesi per avviare e tenere attiva l’interlocuzione tra territorio e Governo – specifica Caporaso -, e dopo aver ricevuto rassicurazioni dai ministri interessati sui ‘ristori’ per il Sannio, Rubano ha voluto incontrare nei giorni scorsi sia il ministro Fitto che il vice premier Tajani”.

Dai due ministri Rubano quali ha incassato ampie garanzie sull’impegno del Governo a sostenere con i dovuti ristori “le comunità della Provincia di Benevento toccate da un’opera tanto importante quanto invasiva per il territorio”.

“Ancora una volta – conclude Giovanni Caporaso – Francesco Maria Rubano ha mostrato il suo attaccamento alla sua comunità. Quando si tratta di battersi per la sua terra, per la valle telesina e per il Sannio, da vero sannita Rubano non si risparmia. E non possiamo che essergli grati”.