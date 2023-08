Città Spettacolo: è il giorno di Lina Sastri e gli Alunni del Sole Seconda serata del festival. Stasera anche La notte dei musei con visite drammatizzate alla Rocca

E' il giorno di Lina Sastri al Festival Benevento Città Spettacolo. Alla popolare attrice partenopea va il Premio “Ugo Gregoretti”, alla sua quinta edizione. L'omaggio che ricorda l'ideatore della rassegna sarà assegnato in una cerimonia che si terrà in piazza Torre alle 20,30.

Stasera, poi, sempre in piazza Torre per Piazze d’Autore alle ore 19:30 c'è Stefano Veneruso con la presentazione di “Massimo Troisi il mio verbo preferito è evitare” - Rizzoli editore.

Alle ore 21:30 Top 80’s hits I maggiori successi italiani e stranieri degli anni ‘80 a cura di Mondo Musica e Teatro, mentre alle 23:00 Swing e Napule Antony Bock & Carmen Iovino.

Animazione per ragazzi in Piazza Papiniano: dalle 20:30 La strada fra giochi e burattini a cura di Tanto per gioco.

Ma quella di questa sera è anche “La notte dei musei”, Notte ai Musei, un tour di notte alla scoperta della storia della Rocca dei Rettori con visite drammatizzate, a cura della Compagnia Teatrale “Red Roger” che si terranno presso la Rocca dei Rettori in quattro turni: 00:00 – 00:45 – 01:30 – 02:15.

Al Chiostro di Santa Sofia alle ore 23:00 “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, coreografie Saveria Cotroneo, regia di Renato Giordano. Ai Giardini della Rocca dei Rettori dalle ore 00:30 La notte che le cose ci nasconde, coreografie Saveria Cotroneo, regia di Renato Giordano

In Piazza Roma, invece, spazio alla musica. Dalle 21 le note del “Canzoniere della ritta e della manca” con Suggestione Sud. Alle 23 spazio ai successi intramontabili degli Alunni del sole.