Mare Fuori: a Città Spettacolo c'è Matteo Paolillo Fitto programma per la terza serata della 44esima edizione del Festival

E' la sera di Matteo Paolillo alla 44esima edizione del Festival Benevento Città Spettacolo. Alle 22 in Piazza Risorgimento (con invito gratuito) c'è Tra set e musica l'evento in cui Matteo Paolillo, attore e cantante, si racconta e fa conoscere la sua musica al pubblico di Benevento Città Spettacolo. Dal suo debutto sullo schermo al grande successo della serie Mare Fuori.Un appuntamento unico per conoscerlo ed ascoltare Live alcuni brani live dal suo disco di debutto, “Come Te”. Matteo Paolillo nasce a Salerno nel 1995. Inizia a recitare da giovanissimo, a 13 anni, in una piccola compagnia salernitana.

A 18 anni si trasferisce a Roma dove prosegue gli studi prima al conservatorio teatrale di Gianni Diotajuti, poi si diploma nel 2019 al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo debutto in tv avviene nel 2016.

Oltre alla recitazione si avvicina al mondo della musica e in particolare al rap, e nel 2017 fonda la Suba Crew. Nel 2020 è su Rai 2 nella serie “Mare Fuori” con la regia di Carmine Elia e lavora al suo primo EP da solista, “Edo”, approfondendo il mondo del personaggio da lui interpretato nella serie. Sempre nel 2020 è in tv con “Vivi e Lascia Vivere” di Pappi Corsicato e al cinema con “Famosa” di Alessandra Mortelliti. È lui a cantare la sigla che ha ottenuto il disco di platino e diversi brani della colonna sonora della serie evento “Mare Fuori”. Il 24 febbraio pubblica il nuovo singolo “Origami all’alba”, certificato platino. Dopo il lancio del singolo “Liberatemi”, il 19 maggio esce il suo primo disco “Come Te”.

Ma non solo le “MetamorfoSincroniche”di Renato Giordano questa sera propongono un fitto programma: in piazza Torre Piazze d’Autore: alle 19.30 la presentazione di “Il silenzio degli adolescenti” di Angela Procaccini, Graus Editore.

Alle 20:30 Marco Lissoni per la presentazione di “Improbabile Vendetta” - Viola Editrice.

Alle 21:30 La sera dei miracoli Tributo a Lucio Dalla con Marika Mirra - Andrea Villani - Emilia Vitale e Lorenzo Paoletta.

Alle 23 Piacere di conoscerci con Luca Pugliese e Marco Zurzolo, modera Luigi Carbone.

Al Teatro Vittorio Emmanuele, alle 20:45 c'è CantAttore, scritto, diretto e interpretato da Peppe Fonzo (ingresso con invito gratuito).

Al chiostro di Santa Sofia alle ore 20:30 I Cantori di Caudium in concerto.

Ai Giardini della Rocca dei Rettori alle Ore 20:30 Il Paese dei sogni con Peter Pan di Antonella Petrera, regia di Antonello Arpaia.

In piazza Roma alle 21 concerto di Ice Angels 32 e alle 22:30 Free rolling.