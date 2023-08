Bruschetta da record a Benevento: oltre 70 metri di gusto Tanta partecipazione per l'appuntamento promosso lungo Corso Garibaldi

Domenica mattina con la maxi bruschetta a Benevento. In corso Garibaldi l'iniziativa promossa, nell'ambito della 44esima edizione del Festival Benevento Città Spettacolo, da Campagna Amica di Coldiretti. L'associazione ha promosso in piazza Castello il suo messaggio dedicato alle eccellenze sannite a Km zero con lo street food contadino e oggi lungo il corso ha allestito la bruschetta di oltre 70 metri. Un vero record e una festa del gusto.

“E' un evento che vuole legare strettamente il festival al territorio – ha chiarito il sindaco Clemente Mastella, non prima di aver indossato la maglia Coldiretti-. Ieri – ha proseguito – con il Premio Gregoretti assegnato a Lina Sastri abbiamo ricordato il fondatore del festival ma i tempi cambiano e devono testimoniare le novità. Oggi Città Spettacolo è poliedrica e presenta cultura, arte, musica ma anche, come per l'evento di oggi, la celebrazione del mondo agricolo. Un settore davvero importate che rappresenta un comparto fondamentale dell'economia sannita, a cui va data massima attenzione. La bruschetta di oggi entra nel guinnes”.

E dunque via libera a golosi assaggi con gli ingredienti più semplici e amati del piatto estivo per eccellenza.

“Il Cibo è cultura e Coldiretti ha provato a rappresentarlo al meglio durante questa manifestazione” ha esordito Gerardo Dell'Orto – direttore Coldiretti Benevento.

“Oggi abbiamo voluto regalare alla città questa bruschetta da record, è uno dei piatti tipici dell'estate e rappresenta il nostro tricolore”.

“In questi giorni – ha aggiunto Rino Corbo, presidente Agrimercato Campagna Amica – abbiamo potuto notare che i consumatori apprezzano i prodotti di qualità, in particolare quelli che vengono dalla nostra provincia, quindi a km zero e con un giusto rapporto qualità prezzo, provando anche ad abbattere i rincari”.