Benevento Città spettacolo: è il giorno di Morandi Appuntamento confermato per il tour estivo Go Gianni Go

Uno sguardo alle previsioni, qualche scongiuro e un pizzico di fortuna. Città Spettacolo attende Gianni Morandi ma sull'appuntamento clou della 44esima edizione del festival pesa l'incognita meteo.

L'organizzazione però sgombra il campo e conferma che il programma odierno si svolgerà come da cartellone. E dunque l'attesa è tutta per le 21:30 quando piazza Risorgimento ospiterà la tappa del tour estivo ‘Go Gianni Go’.

Anche per la leg estiva, Gianni Morandi ha pensato a una speciale scaletta, che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico Evviva! (Epic Records/Sony Music Italy), tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti – L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e Anna della porta accanto. Acclamato da un pubblico multigenerazionale, l’Eterno Ragazzo è pronto ad animare la calda stagione dei live regalando ancora una volta uno show ricco di emozioni indimenticabili.

Il cartellone di oggi, però, prende il via in piazza Torre con le Piazze d’Autore: alle 19:30 Enrico De Agostini presentazione “Mind”- Robin&Sons edizioni, proiezione “Mind” short movie; alle ore 20:30 Intelligenza artificiale, Metaverso e sostenibilità in medicina, interverranno: Prof. Bruno Villari –Primario U.O.C. Cardiologia interventistica Fatebenefratelli Benevento, Dott. Quirino Ciampi - Responsabile UTIC - Fatebenefratelli Benevento Prof. Antonio Coronato - Responsabile CdS L8 (ingegneria informatica) e Coordinatore Scientifico del Laboratorio di Intelligenza Artificiale e Robotica – Unifortunato, Dott. Giovanni Pietro Ianniello - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Benevento.

Alle 21:30 T’o raccontano a Napule “Made in Benevento” Il canto del Sannio.

Ai Giardini della Rocca dei Rettori alle 20:30 Il paese dei sogni OcchiPinocchio, scritto e diretto da Virginio De Matteo.

In piazza Papiniano alle ore 20:30 Pulcinella in una ballata fantastica, teatro di burattini e musica a cura di Giò Ferraiolo e alle 21:30 Pulcinella in una nottata di guai a Città Spettacolo, teatro di burattini e musica a cura di Giò Ferraiolo.

In Piazza Roma alle 21:00 Leda P Il solito posto + Dj set hip-hop by Essential agency; alle 22:30 Rap in Town Live show Danny - Blayk – Tamburo – Nico Izzo Live Essential agency Francesco Siciliano / Stefavoice & dancers.