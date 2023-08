Morandi a Benevento: e il video con Gaetano diventa virale Dalla città delle streghe al popolo del web, anticipo speciale per il concerto di stasera

Un video diventato virale in pochi minuti quello che Gianni Morandi ha postato sul proprio profilo Instagram. Con Gaetano, un ragazzo di Benevento, improvvisa una strofa di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone e ironizza sul tempo.

L'eterno ragazzo in scena questa sera per la 44esima edizione di Città Spettacolo ha visitato Benevento senza lesinare foto e sorrisi. Immancabile il selfie sotto l'Arco di Traiano, il monumento simbolo della città.

Una passeggiata in centro e poi il check sound per l'evento di stasera che si preannuncia davvero speciale.