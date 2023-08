Geolier: concerto rinviato a giovedì 31 agosto L'annuncio del sindaco Mastella. La pioggia costringe l'organizzazione a spostare l'evento

E' stato rinviato a giovedì 31 agosto, alle ore 22, il concerto di Geolier programmato per domani per la 44esima edizione di Benevento città spettacolo. Una decisione che si è resa necessaria per le avverse condizioni meteo previste per domani sera. a dare l'annuncio, attraverso il suo profilo facebook, il sindaco di Benevento Clemente Mastella.