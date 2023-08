Alta Velocità, vertice Sindaci sanniti: chiesto incontro al presidente Cascone Mastella: fondi ancora bloccati. Inutile che alcuni sindaci hanno ringraziato parlamentare di turno

Si è svolto stamane a Palazzo Mosti, ospitato e coordinato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, un tavolo tecnico con i sindaci interessati alla questione della programmazione e successiva realizzazione delle opere di mitigazione dell'impatto ambientale e valorizzazione del territorio connesse all'Alta Capacità/Velocità Napoli-Bari.

Anche alla luce della recente delibera, adottata dal Cipess, per il riparto delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, il tavolo ha concordato circa l'esigenza unanime di richiedere un incontro ufficiale al Presidente della IV Commissione del Consiglio Regionale della Campania al fine di procedere alla determinazione dei criteri e dei requisiti per l'assegnazione dei fondi per le opere di mitigazione dell'impatto ambientale nei Comuni interessati dai lavori dell'Alta Capacità. A tal proposito sarà rappresentata al presidente Cascone l'opportunità di costituire una task force, composta da rappresentanti istituzionali e tecnici delle amministrazioni interessate, per redigere il documento utile a stabilire le linee programmatiche e procedurali funzionali all'attribuzione effettiva delle risorse.

Compattezza dei sindaci del Sannio , dunque, nel chiedere alla Regione una programmazione. “Mi pare ci sia sinergia tra primi cittadini che ancora una volta hanno accettato l'invito per una discussione serena per i ristori – ha commentato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella –. Il rischio è che: Avellino che viene tagliata fuori dall'alta velocità capacità ferroviaria e potrebbe avere di più rispetto al Sannio”.

Poi una stoccata verso alcuni primi cittadini che hanno ringraziato il Governo “tramite il parlamentare di turno non ha senso perchè decide la Regione. Invito ad evitare fughe in avanti perchè non ha senso. Non avendo io un ottimale rapporto con De Luca in questo momento, siamo amici istituzionale ma non Politico, ringraziare come hanno fatto un paio di sindaci al parlamentare di turno non ha senso perchè i fondi non sono stati ancora sbloccati. La Querelle tra Regioni e Governo non è stata ancora risolta. Ed è per questo – ha concluso Mastella che chiediamo insieme alla Regione un Tavolo Tecnico per affrontare l'argomento”.

Tra i sindaci presenti, Clemente Di Cerbo di Dugenta che non ha usato mezzi termini per rimarcare la necessità dei ristori: “Non possiamo solo ospitare i cantieri. I tempi sono purtroppo lunghi e stiamo aspettando ormai da troppo tempo”.

Poi la questione collegamenti: “Una volta realizzata la linea ferroviaria noi della Valle Telesina come ci scollegheremo a queste grandi infrastrutture. I nostri cittadini dovranno comunque raggiungere con mezzi propri le stazioni di Afragola o Benevento. L'infrastruttura deve servire sia per i grandi collegamenti che quelli locali” ha rimarcato la fascia tricolore di Dugenta.