Città Spettacolo, cambio di location per diversi eventi Il programma dell'evento aggiornato

Nuova programmazione per gli ultimi giorni di Benevento Città Spettacolo. Spostamenti e cambio location necessari per le avverse condizioni meteo.

Il programma di oggi, martedì 29 agosto:

Teatro San Vittorino:

ore 19:30

Andrea Riccardi presentazione “Il grido della pace” - San Paolo edizioni Modera Marco Demarco

Intervengono: On. Clemente Mastella – Mons. Felice Accrocca.

Ore 21:00

Premio Strega Incontro con Alfredo Favi e Loretta Santini per Ada D’Adamo Premio Strega 2023 con “Come d’aria” – Elliot edizioni

Modera Annalisa Angelone

Ore 22:00 Musica e solidarietà per l’Emilia Romagna a cura di Istinti Artistici.

Teatro Comunale Vittorio Emmanuele

Ore 20:45

Preferirei di no

Di Antonia Brancati

Con Ivana Monti e Maria Cristina Gionta Regia di Silvio Giordani

Musiche dal vivo dal sax di Vittorio Cuculo (ingresso con invito gratuito).

Teatro San Nicola

Ore 19:30

“Ri-vestiamoci di...”

Sfilata di moda a cura di Violàb in collaborazione con Rebirth Italy

Ore 21:15

Ferma il tempo danzando il cambiamento a cura della Modern dance Academy di Enzo Mercurio

Ore 22:30

Emergency music show

Passerella di artisti emergenti a cura di Ezio Liccardi.

Chiostro di Santa Sofia

Ore 21:00

Napulitanata a Santa Sofia

Soprano Giovanna Caterina Di Luca Chitarra Francesco Scelzo

Ore 22:00

Per gli amici Gavio - Uno spettacolo a cura di Gianfrancesco Cataldo.

Domani, Mercoledì 30 agosto:

Piazza Papiniano

Ore 20:30

Pulcinella e l’armadio misterioso

Teatro di burattini e musica a cura di Giò Ferraiolo

Ore 21:30

Pulcinella alla cattura del brigante di Benevento

Teatro di burattini e musica a cura di Giò Ferraiolo

Teatro San Vittorino

Piazze d’Autore

Ore 19:30

Elisabetta Moro presentazione “Mangiare come Dio comanda” – Einaudi Editore Modera: Luciano Pignataro

Ore 20:30

Medicina territoriale e medicina ospedaliera con Francesco Franceschi Intervengono: Clemente Mastella, Luigi Abbate, Gianni Ianniello, Marino Scherillo, Arturo Capasso, Luca de Lipsis

Ore 21:30

Annalisa Angelone presentazione “Diana: morte mito e misteri” - Polidoro editore Modera Antonio Tretola

Ore 22:00

I protagonisti

Premio alla Carriera – La Musica a Benevento A cura di Enrico Salzano

Ore 22:30

Tributo al maestro Renato Carosone Salzano Band

Teatro San Nicola

Ore 20:00

Mauro di Domenico presentazione “Quando incontri una leggenda. Storia di un’amicizia con Ennio Morricone” - Edizioni Curci

Aneddoti, Musica e video inediti

Ore 22:00

Wild boys

Sogni di una ragazza selvaggia

Di Paolo Logli

Con Claudia Campagnola e Ivana Pellicanò (ingresso con invito gratuito).

Foyer Teatro Comunale Vittorio Emmanuele

Ore 19:00

Merysse Acoustic duo

In concerto

Teatro Comunale Vittorio Emmanuele

Ore 21:30

Maurizio De Giovanni in Napoli è passione E’ sempre colpa dei sogni, di e con Maurizio De Giovanni e con Marco Zurzolo - Marianita Carfora –Rocco Zaccagnino Adattamento e scrittura scenica Annamaria Russo (ingresso con invito gratuito).

Ore 23:00

Storie di donne e uomini che restano; testo di Mariella De Libero, regia A. Di Fede, G. Fallace, S. Mattera, Coreografie Modern dance Academy di Enzo Mercurio.

Piazza Roma

Ore 21:30

Forum Giovani Benevento

Ore 23:00

#SonoriaLive

Best of Coldplay/ Imagine Dragons.

Giovedì 31 Agosto

Piazza Roma

Ore 21:00

Brother’s band

In concerto

Ore 22:00

Orange Light

Omaggio a Pino Daniele Ore 23:00

Francesco Siciliano / Stefavoice & dancers

3 SETTEMBRE:

Piazza Risorgimento

Ore 22:00

Geolier Summer Tour – con MV Killa ed Enzo Dong ingresso con biglietto.