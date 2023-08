A Benevento l'inaugurazione di via Vincenzo Russo con Maurizio De Giovanni Domani pomeriggio l'appuntamento con l'amministrazione comunale

E' prevista per domani alle 18,30 l'inagurazione di via Vincenzo Russo. La cerimonia si svolgerà presso la rotonda al culmine di via Aldo Moro (bivio verso località Medina). Alla manifestazione parteciperà lo scrittore Maurizio De Giovanni che dopo aver evidenziato le eccelse qualità artistiche di Russo aveva sollecitato l'amministrazione comunale di Benevento a omaggiare le qualità artistiche e letterarie di un poeta 'non secondo dai grandissimi del suo secolo'. Uno stimolo che l'amministrazione di Benevento ha voluto accogliere e concretizzare.

Alla cerimonia parteciperanno l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo, la consigliera con delega alle Contrade Loredana Iannelli e il presidente della Commissione Urbanistica Alfredo Martignetti. Le conclusioni saranno affidate al sindaco Clemente Mastella.