Sanità tra tagli e riorganizzazioni: protestano i cittadini La riflessione dell'associazione Salute&territorio

L’Associazione Salute & Territorio presieduta da Alfredo Lavorgna di San Lorenzello (Bn) è al lavoro per delineare un percorso utile a creare un coordinamento provinciale tra le varie Associazioni e Comitati territoriali che si occupano da sempre di salvaguardare la salute dei cittadini sanniti in materia di organizzazione sanitaria locale.

“...è giunto il momento di fare sistema - dichiara Alfredo Lavorgna- tra le Associazioni che come Salute & Territorio tengono vivo il dibattito politico sulla riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali da parte dell’ASL e della Regione Campania stessa. Chiamo all’appello gli amici che come Noi lottano a Sant’Agata de’Goti, nel Fortore e nelle altre località abbandonante della provincia di Benevento.

La mancanza di rispetto verso i cittadini sanniti deve terminare. Capisco il processo di razionalizzazione spinto e il contenimento della spesa pubblica ma la privazione dei servizi vitali non può essere più tollerata. Siamo quotidianamente presi in giro dai Dirigenti ASL per la riapertura di alcune attività mediche/assistenziali a Cerreto Sannita così per l’assenza di programmazione funzionale a Sant’Agata de’Goti per non parlare poi della demedicalizzazione delle ambulanze nel Sannio. I problemi storici della sanità sannita insieme alla cattiva gestione hanno raggiunto livelli vergognosi, la disparità con la zona costiera aumenta anno dopo anno diventando così una situazione complessa e di non facile risoluzione...”

E il Presidente Alfredo Lavorgna continua: “L’ Asl di Benevento garantisce (ancora una volta) che a Settembre l’ex presidio Maria delle Grazie di Cerreto Sannita si riattiverà come Hospice, ma Settembre di quale anno? Quello delle prossime elezioni regionali ? Le rivendicazioni dei Comitati civici sia nel Fortore che a Sant’Agata sono giuste : Volpe e Morgante fanno solo chiacchiere e sterili dichiarazioni lasciando in agonia sia

il plesso di Cerreto Sannita che quello di Sant’Agata de’Goti”. E infine chiosa “Il diritto alla salute nelle aree interne sannite non è più garantito e, quindi invito tutti i Comitati alla lotta comune senza retorica e bandiere partitiche. La costituzione di un coordinamento provinciale serve per dare maggiore voce alle aree interne, senza azioni inutili e di facciata ma nel segno della concretezza”.