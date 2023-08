Napoli è Passione: a Città Spettacolo è il giorno di De Giovanni Ultima serata ufficiale, ma la rassegna si prolunga giovedì e domenica c'è Geolier

Un viaggio tra le passioni ed i sogni di Napoli e dei suoi personaggi più amati. E' il giorno di Maurizio De Giovanni alla 44esima edizione del Festival Benevento Città Spettacolo che fronteggia la pioggia e si rifugia nei teatri. E sarà il Comunale, alle 21.30, ad accogliere stasera lo scrittore e cittadino onorario beneventano con il suo Napoli è passione tra parole e musica. Un appuntamento atteso per la chiusura del festival (che proseguirà recuperando qualche incontro anche domani e domenica con il concerto di Geolier slittato per il maltempo).

In scena Napoli è passione E’ sempre colpa dei sogni, di e con Maurizio De Giovanni e con Marco Zurzolo - Marianita Carfora –Rocco Zaccagnino Adattamento e scrittura scenica Annamaria Russo (ingresso con invito gratuito).

E nelle note che accompagnano lo spettacolo si legge: “Passione è un sentimento vigliacco. È come un liquido, pensi di tenerlo in mano, ma quello scivola attraverso le dita. La passione è figlia dei sogni, perché senza sogni non può nascere nessuna passione. La passione sempre disperata, ma si nutre di speranza. Per questo non si rassegna. Quando la passione entra in scena la colpa è sempre dei sogni. Che guaio che è questa passione! Senza passione, però, niente vale la pena, no?”. E ancora “Ci sono storie che sono come sogni. E come i sogni scorrono tra le pieghe della vita e tra le righe delle pagine. Storie dolcissime, disperate. Ci sono storie che segnano lo scorrere dei giorni. Nei romanzi di Maurizio de Giovanni ci sono storie così. Storie che spuntano tra le pagine di un’altra storia per regalare una sospensione struggente. Storie che i lettori hanno imparato ad amare e cha aspettano di veder sbucare tra i meandri di un’indagine, tra gironi infernali di un omicidio. Storie che hanno il colore, i sogni, la passione di Napoli e della vita che brulica tra vicoli e palazzi della città. Tra le pagine di Maurizio de Giovanni, sbucano sempre storie così. Storie impastate di sogni e di passione. Perché di sogni e di passioni è fatta Napoli. Ci sono storie bellissime che chiedono di essere raccontate. E che solo chi le ha scritte può raccontare con gli accenti, le pause, i ritmi del cuore. Ci sono storie splendide che chiedono di essere cantate. E solo la musica nella quale si sciolgono le parole può farle vibrare davvero. Ci sono storie che regalano emozioni impagabili. E sarebbe un peccato non condividere”.

Intanto in Piazza Papiniano alle ore 20:30 Pulcinella e l’armadio misterioso, Teatro di burattini e musica a cura di Giò Ferraiolo; alle 21:30 Pulcinella alla cattura del brigante di Benevento Teatro di burattini e musica a cura di Giò Ferraiolo. Al Teatro San Vittorino Piazze d’Autore: alle Ore 19:30 Elisabetta Moro presentazione “Mangiare come Dio comanda” – Einaudi Editore Modera: Luciano Pignataro, alle Ore 20:30 Medicina territoriale e medicina ospedaliera con Francesco Franceschi Intervengono: Clemente Mastella, Luigi Abbate, Gianni Ianniello, Marino Scherillo, Arturo Capasso, Luca de Lipsis. Alle Ore 21:30 Annalisa Angelone presentazione “Diana: morte mito e misteri” - Polidoro editore Modera Antonio Tretola; alle Ore 22:00 I protagonisti Premio alla Carriera – La Musica a Benevento A cura di Enrico Salzano; alle Ore 22:30 Tributo al maestro Renato Carosone Salzano Band. Al Teatro San Nicola alle 20:00 Mauro di Domenico presentazione “Quando incontri una leggenda. Storia di un’amicizia con Ennio Morricone” - Edizioni Curci

Aneddoti, Musica e video inediti; alle Ore 22:00 Wild boys Sogni di una ragazza selvaggia di Paolo Logli con Claudia Campagnola e Ivana Pellicanò (ingresso con invito gratuito). Nel Foyer Teatro Comunale Vittorio Emmanuele alle 19:00 Merysse Acoustic duo in concerto.

Al Comunale alle 23:00 Storie di donne e uomini che restano; testo di Mariella De Libero, regia A. Di Fede, G. Fallace, S. Mattera, Coreografie Modern dance Academy di Enzo Mercurio.

In Piazza Roma Ore 21:30 Forum Giovani Benevento e alle 23:00 #SonoriaLive Best of Coldplay/ Imagine Dragons.