Alloggi sottotetto Capodimonte: consegna chiavi entro ottobre Questa mattina un tavolo tecnico a Palazzo Mosti

Si è svolto stamane un tavolo tecnico per discutere la tempistica dell'assegnazione dei venti alloggi sottotetto al rione Capodimonte.

Alla riunione hanno partecipato l'assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo, il dirigente del Settore Patrimonio Maurizio Perlingieri e una delegazione degli assegnatari.

"L'Acer - spiega l'assessore Chiusolo - ha stilato un cronoprogramma indicando il 15 settembre come data in cui saranno ultimati i lavori. Da tale giorno, si potrà procedere con gli adempimenti tecnico-amministrativi, ovvero il collaudo, l'allaccio Enel, l'accatastamento e infine l'agibilità: il termine ultimo per la consegna delle chiavi è fissato per il 31 ottobre. Ho rassicurato gli assegnatari che continuerà a essere massima l'attenzione dell'Amministrazione come dimostra il fatto che, su sollecitazione del sindaco Clemente Mastella, l'Acer si è resa anche disponibile a rimborsare i costi per il deposito dei mobili. L'amministrazione ringrazia il presidente David Lebro ed i vertici dell'Acer per il continuo impegno e collaborazione istituzionale messi in campo su questa vicenda" .