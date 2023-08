Una via per Russo, autore di I' te vurrìa vasà, De Giovanni: Benevento la prima Questa sera a Pacevecchia la cerimonia con l'amministrazione

Benevento da oggi ha la sua via Vincenzo Russo inaugurata con le note del capolavoro dell'autore partenopeo di I' te vurrìa vasà, eseguite dal sassofonista Marco Zurzolo. Questo pomeriggio la cerimonia presso la rotonda al culmine di via Aldo Moro (bivio verso località Medina) con il sindaco Clemente Mastella, l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo, molti rappresentanti dell'amministrazione comunale e lo scrittore Maurizio De Giovanni, cittadino onorario di Benevento, che aveva, dopo aver evidenziato le eccelse qualità artistiche di Russo, aveva sollecitato ad omaggiare le qualità artistiche e letterarie di un poeta 'non secondo dai grandissimi del suo secolo'. Uno stimolo che l'amministrazione di Benevento ha voluto accogliere e concretizzare.

“Sono orgogliosissimo ed emozionato – ha detto De Giovanni – di essere stato una scintilla per questa meravigliosa iniziativa per cui l'amministrazione comunale di Benevento ha dimostrato grande sensibilità artistica. Vincenzo Russo è un poeta del popolo morto a soli 27 anni, autodidatta e autore di meravigliose canzoni come I' te vurrìa vasà, Torna maggio e Maria Marì. Questo è un tributo meraviglioso e Benevento è la prima città che realizza questo sogno”.

“La storia di Russo e in particolare del suo amore infelice per una donna di una classe sociale più elevata mi ha profondamente commosso – ha detto il sindaco Mastella – e dunque ho voluto ricordarlo nella nostra città”.