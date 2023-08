Con #LongobardExperience Benevento fa innamorare 350.000 utenti social Viaggio digitale alla scoperta della civiltà dei Longobardi

Missione compiuta: il patrimonio culturale di Benevento è stato protagonista di una corposa attività di promozione via social grazie a #LongobardExperience, iniziativa digitale promossa in partnership tra IgersItalia, l’Associazione Italia Langobardorum e il Comune di Benevento e in collaborazione con la Provincia di Benevento, SCABEC - Società Campana Beni Culturali e il pass culturale campania>artecard con l’obiettivo di illustrare attraverso il web le testimonianze della civiltà dei Longobardi in Italia.

Durante il weekend appena trascorso, una task force di 9 influencer appartenenti ad altrettante community di IgersItalia - l’Associazione nazionale che riconosce e rappresenta gli appassionati e i professionisti specializzati nella produzione di contenuti digitali - ha promosso online parte dell’immenso patrimonio culturale della città delle streghe.

Post, stories, reel, video e foto mozzafiato: un’attività di storytelling volta a raccontare e valorizzare le bellezze storico-artistiche e ambientali della provincia campana, con particolare riguardo alla Chiesa e al Chiostro di Santa Sofia, bene architettonico inserito nella lista dei sette gruppi monumentali tutelati dal sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774 d.C.)” e al Museo del Sannio, che presenta una importante collezione di reperti longobardi, di recente oggetto di interventi di restauro e riallestimento.

Grazie al lavoro svolto, in appena due giorni sono stati raggiunti circa 350.000 utenti provenienti da tutto il mondo, dato peraltro in forte crescita.

Quella beneventana è stata la quarta tappa di un’iniziativa che punta a scoprire e valorizzare le testimonianze della civiltà dei Longobardi attraverso i luoghi del sito seriale UNESCO; ad oggi, l’hashtag dell'evento, #longobardexperience, ha raggiunto oltre 500.000 utenti tra il mondo dei social e quello dell’informazione via web. Le Longobard Experience sono realizzate nell'ambito del progetto "Longobardi in viaggio verso nuovi scenari" finanziato con i fondi della Legge 77/2006 del Ministero della Cultura.

Partner speciale della tappa sannita è stato campania>artecard, pass promosso dalla Regione Campania tramite Scabec che, da oltre 15 anni, offre la possibilità di visitare il patrimonio culturale regionale tra cui alcune delle meraviglie custodite a Benevento: Museo del Sannio, Museo Arcos, Hortus Conclusus, Area Archeologica Arco del Sacramento, Teatro romano di Benevento, Museo Diocesano e Percorso Ipogeo.