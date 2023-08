Asl Bn: firmato protocollo d'intesa per l'inclusione nel mondo dello sport Il primo evento è in programma il prossimo 23 settembre

L'Azienda Sanitaria Locale Benevento annuncia la firma di un importante Protocollo di Intesa con la Società Rugby Factory Benevento ASD e l'Associazione Italiana Persone Down di Benevento, per promuovere l'integrazione dei soggetti disabili nel mondo dello sport. L’accordo, in linea con la strategia inclusiva dell’ASL, rappresenta un passo significativo verso l’integrazione sociale e l'opportunità per tutti di partecipare attivamente all'attività sportiva.

Il Protocollo prevede un impegno congiunto dei vari partner nell'organizzazione e nella promozione di iniziative sportive che favoriscano la partecipazione delle persone con disabilità. L'obiettivo principale è quello di creare un ambiente accogliente e accessibile, dove le differenze vengono celebrate e il talento di ciascun individuo viene valorizzato.

La Società Rugby Factory Benevento ASD si impegna a offrire programmi di allenamento adattati e inclusivi, che consentano a persone di diverse abilità di partecipare attivamente al rugby e ad altre attività sportive connesse.

“Come presidente di una società sportiva di recente costituzione che opera nel sociale sono entusiasta dell’attenzione e dell’appoggio mostrati nei confronti delle tematiche della disabilità da parte dell’ASL BN - ha dichiarato il presidente della Rugby Factory Benevento, Vincenzo Rapuano - una ulteriore conferma della bontà del lavoro che stiamo conducendo, ma soprattutto un’iniezione di fiducia per me e per l’intero staff societario nel consolidamento delle iniziative sportive a favore dei soggetti disabili. Ringrazio pertanto il Direttore Generale Dr. Gennaro Volpe per la sensibilità dimostrata nell’accogliere con entusiasmo la richiesta di sostenerci in questo percorso”.

L'Associazione Italiana Persone Down ONLUS Benevento apporta una preziosa prospettiva ed un supporto fondamentale per garantire che le esigenze specifiche delle persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive siano adeguatamente considerate. “L'obiettivo è quello di rimuovere le barriere e garantire l’accesso a tutti alle stesse opportunità - dichiara Riccardo Derna, presidente dell’Associazione - in modo che lo sport diventi un veicolo di inclusione e crescita personale che faccia della diversità un punto di forza. Per questo ringraziamo il direttore generale dell’Asl per la sensibilità dimostrata nell’abbracciare il nostro progetto”.

L’ASL BN si impegna a sostenere le iniziative previste dal protocollo e a contribuire con i propri professionisti medici e psicologi al sostegno dei soggetti più fragili. “Questo partenariato, a cui tengo particolarmente - sostiene il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe, - rappresenta il continuum di una collaborazione già avviata con l’'Associazione Italiana Persone Down circa un anno fa, ed esalta e realizza il valore dell'unione tra istituzioni, organizzazioni sportive e associazioni della società civile per la creazione di un contesto più inclusivo e rispettoso delle diversità.”

Il primo evento in programma si svolgerà il 23 settembre prossimo a Benevento e si articolerà in due step successivi: “Gioco d’insieme: il Rugby diventa occasione di Incontro ed Integrazione” che si svolgerà nella mattinata presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università del Sannio sito alla via dei Mulini di Benevento; “Attività sul campo” che si svolgerà nel pomeriggio, presso il campo “E. Tontoli” in via Santa Colomba, animata dal locale gruppo di rugby integrato e dall’omologo gruppo de “Gli ImplaccAbili” della Unione Capitolina Roma.