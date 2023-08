Torna lo zaino sospeso, contro il caro libri per le famiglie in difficoltà L'iniziativa del centro solidale Bene Attivi della pro loco di Benevento Samnium

Parte dal 4 settembre e rimarrà attiva fino al 16 settembre presso il “Centro Solidale Bene-Attivi” della Proloco di Benevento Samnium sito in Piazza Enrico Maria Fusco 6/7 Benevento dalle ore 9 alle ore 13, la raccolta di materiale didattico a favore delle famiglie in difficoltà economica che si ritrovano a dover sostenere i costi del rientro a scuola dei figli.

Dal 4 settembre al 16 settembre 2023, presso i punti vendita aderenti, sarà possibile acquistare e riporre nei contenitori contraddistinti dalla locandina dell’iniziativa, zaini, astucci, penne, matite, pennarelli, evidenziatori, righe, squadre, goniometri, compassi, quaderni per tutte le classi, ed ogni altro genere di materiale didattico.

Al fine di consentire ai bambini e ragazzi di accedere al nuovo anno scolastico con tutto il materiale necessario, la prima consegna da parte dal Centro alle famiglie bisognose è stata già programmata per l’11 settembre.

La raccolta di materiale didattico oltre che un gesto di amicizia, attenzione e solidarietà finalizzato a donare un sorriso ai bambini meno fortunati, costituisce dunque per la comunità uno strumento utile per garantire il diritto all’istruzione di ogni bambino e per ribadire con forza che non possono e non devono essere lasciate indietro le famiglie più fragili e bisognose di sostegno.

Hanno aderito all'niziativa: Libreria Barbarossa- Consulta delle Donne Comune di Benevento, Associazione Culturale Benevento – Culture e Letture Aps, Lions Governatore Pasquale Bruscino, Lions-Club Benevento Arco Di Traiano, Lions Club Benevento Host.