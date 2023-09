I Lions di Benevento e Arco di Traiano partecipano all'iniziativa Zaino Sospeso Raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà

Il Lions Club Benevento Host, presieduto da Gianluca Tomaciello e il Lions Club Benevento Arco Traiano del Presidente Manlio Marotti, aderiscono al progetto "Zaino Sospeso".

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di aiutare le famiglie in difficoltà donando o acquistando tutti gli elementi necessari per il corredo scolastico dei propri figli.

La raccolta del materiale scolastico si terrà da lunedì 4 a sabato 9 settembre e da lunedì 11 a sabato 16 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la sede del Centro Solidale “Bene Attivi” sita in piazza Enrico Maria Fusco 6/7 a Benevento.