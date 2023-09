Manutenzione verde pubblico a Benevento. "Un grazie a cooperativa e Comune" La nota di compiacimento dei residenti di via Matarazzo e via Ciriaco del Pozzo, al rione Libertà

Per una volta i residenti scrivono per evidenziare l'ottimo lavoro svolto da una cooperativa per conto del Comune di Benevento. Si tratta dei cittadini che abitano in via Matarazzo e via Ciriaco del Pozzo, al rione Libertà: “seguito del tanto parlare della pulizia e decoro della nostra amata Città, quando c’è del negativo logicamente si critica ma quando c’è qualcosa di positivo è doveroso evidenziarlo.

Infatti, i residenti di Via Don E. Matarazzo (lato Stadio Meomartini) e di Via Ciriaco del Pozzo, desiderano ringraziare, in primis, l’Amministrazione Comunale di Benevento che ha dato la possibilità ad una piccola Cooperativa di ragazzi del Rione Libertà di occuparsi della manutenzione del verde pubblico. In questi giorni, nonostante le temperature proibitive, questi ragazzi non si sono risparmiati ed hanno preso a cuore la pulizia delle aiuole e dei marciapiedi e si può benissimo notare che con il loro piccolo ed umile lavoro stanno dando sicuramente un po’ di lustro al quartiere. E questo certamente non è male.

Ci auguriamo, infine, che l’Amministrazione Comunale, nel futuro prossimo, continui a garantire questi servizi essenziali a noi Cittadini perché si va avanti anche realizzando piccole cose di volta in volta.