Diocesi di Benevento. Nuovi parroci a Pietrelcina, Morcone e Montefusco Le nomine dell'arcivescovo Accrocca. Don Eugene Kouassi Boa a capo Ufficio Diocesano Migrantes

L'arcivescovo della Metropolìa di Benevento, Felice Accrocca, a capo della Diocesi che comprende sia centri sanniti che alcuni irpini, ha nominato: il reverendo sacerdote Fra Daniele Moffa OFM CAP., Parroco di “Santa Maria degli Angeli” in Pietrelcina (BN), in sostituzione di Fra Giuseppe D’Onofrio OFM Cap.;

il reverendo sacerdote Fra Pio Capuano OFM CAP., Parroco dei “Santi Apostoli Filippo e Giacomo” in Morcone (BN), in sostituzione di Fra Eliseo Pizzarelli OFM Cap.;

il reverendo sacerdote Fra Leone (al sec. Antonio) Di Maggio OFM CAP., Parroco di “San Giovanni del Vaglio” in Montefusco (AV) e di “San Santa Paolina Vergine” in Santa Paolina (AV), in sostituzione di Fra Massimiliano Scolozzi OFM Cap.;

il reverendo sacerdote Fra Carlo Laborde OFM CAP., Vicario parrocchiale di “Santa Maria degli Angeli” in Pietrelcina (BN);

il reverendo sacerdote Fra Giuseppe D’Onofrio OFM CAP., Vicario parrocchiale di “San Giovanni del Vaglio” in Montefusco (AV);

Il reverendo sacerdote Fra Natalizio Varvara OFM CAP., Vicario parrocchiale dei “Santi Apostoli Filippo e Giacomo” in Morcone (BN).

L'arcivescovo Accrocca ha inoltre nominato il reverendo sacerdote don Eugene Kouassi Boa, Direttore dell’Ufficio Diocesano Migrantes, in sostituzione del reverendo sacerdote don Giuseppe Mottola.

L’Arcivescovo, ringraziando per il servizio svolto i Sacerdoti precedentemente impegnati nei suddetti uffici ed incarichi, augura ai Loro successori, ispirati da vera carità, a dedicarsi pienamente al servizio della Chiesa per il bene delle anime.