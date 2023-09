Allerta meteo per venti forti dalle 10 di oggi alle 22 di martedì a Benevento L'avviso e le raccomandazioni del sindaco Mastella

In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della Regione Campania per i venti forti o temporaneamente molto forti dai quadranti settentrionali a partire dalle 10 di oggi lunedì 4 settembre 2023 e fino alle 22 di domani 5 settembre 2023, il sindaco Clemente Mastella ha diramato un avviso in cui invita la popolazione: a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; ad assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.