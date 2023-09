In migliaia per Geolier. Mastella: Città Spettacolo si chiude qui, con i giovani In quasi 10mila a Benevento per il rapper. Tripudio a piazza Risorgimento

Sono state stimate oltre novemila persone ieri sera a Benevento per il concerto di Geolier, il rapper italiano che ha richiamato in città migliaia di fans che hanno riempito piazza Risorgimento dalle prime ore del pomeriggio. Tutto esaurito e anche oltre, dunque, per l'ultimo appuntamento di Benevento città Spettacolo.

La serata nella piazza simbolo dei giovani sanniti è cominciata intorno alle 20.30 con l'esibizione di alcuni rapper che hanno poi lasciato il palco per far spazio al rapper atteso da miglia di giovanissimi in delirio e contenuti da un imponente servizio d'ordine. Spettacolo per gli appassionati del genere musicale che sta spopolando negli ultimi anni. Tantissimi i genitori che hanno deciso di accompagnare i figli adolescenti ad ascoltare e guardare il proprio idolo musicale. Figli assiepati dietro le transenne, mamme e papà seduti lungo i marciapiedi che delimitavano le alte transenne dell'area concerto.

A salire sul palco per i saluti ai giovanissimi, il sindaco di Benevento Clemente Mastella che poco prima dell'inizio del concerto ha dichiarato: “Ci sono quasi 10mila persone sembra che tutto stia funzionando al meglio. Tanti i genitori presenti per accompagnare i figli. Alcuni adolescenti non si sono sentiti bene ma sono stati subito soccorsi. C'è sempre un po' d'ansia in queste occasioni ma tutto sta andando per il meglio. Città spettacolo che si chiude qui e termina alla grande con tutti questi giovani” ha rimarcato il primo cittadino che poi risponde a chi ha criticato gli eventi a pagamento: “Solo due eventi sono stati a pagamento. Senza queste scelte non avremmo potuto avere né Morandi né Geolier”.

In campo decine di appartenenti alle forze dell'ordine, supportate dagli steward dell'evento, e numerosi soccorritori sanitari tra Croce Rossa Italiana e Misericordia. Sanitari che sono intervenuti in una sessantina di casi per soccorrere giovanissimi colti da lievi malori.