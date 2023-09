Nuovo bando di Unisannio in collaborazione con Apple per sviluppare app Ios Dodicesimo corso organizzato dall'ateneo sannita

UNISANNIO pubblica il nuovo bando per il corso del programma iOS Foundation in collaborazione con Apple. L’obiettivo è quello di formare aspiranti sviluppatori di applicazioni per iOS, il sistema operativo dei dispositivi mobili Apple.

Si tratta del dodicesimo corso organizzato dall’ateneo sannita, che ha formato finora 242 studenti e studentesse. Il corso, completamente gratuito, avrà una durata di quattro settimane e si terrà tra il 25 settembre e il l 20 ottobre 2023.

Potranno concorrere non solo tutti gli studenti UNISANNIO ma anche chiunque fosse interessato, purché in possesso del diploma superiore di secondo grado. Il 20 per cento dei posti è infatti destinato a studenti esterni all’ateneo, purché in possesso del diploma superiore di secondo grado. La scadenza per la presentazione delle domande è il 18 settembre 2023.

Il bando, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://applefoundation.unisannio.it