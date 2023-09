Auto mediche Asl Benevento: "Bene sperimentazione: ridotti tempi di intervento" "Passati da 24 minuti e 51secondi a 22 minuti e 7 secondi". Volpe: "Lavoriamo per massima qualità"

A due mesi dalla partenza della sperimentazione delle Automediche nella rete del 118 (1° luglio - 31 agosto 2023), l’Asl Benevento rende pubblici i risultati ottenuti che dimostrano un significativo miglioramento nella risposta alle emergenze mediche, in contrasto con comunicazioni palesemente allarmistiche che non si basano su dati oggettivi e non affrontano concretamente la realtà.

Il parametro definito dal Ministero della Salute per valutare l’efficienza del servizio di emergenza è il tempo LEA, ossia l’intervallo che passa tra la chiamata al 118 e l’arrivo dei sanitari al capezzale del paziente. Nel caso dell’attuale riorganizzazione del servizio di emergenza, è stata registrata una riduzione complessiva del tempo LEA, rispetto allo stesso periodo del 2022, passato da 24 minuti e 51 secondi a 22 minuti e 7 secondi, con una riduzione di circa tre minuti; tempo prezioso per la vita di un paziente.

L'analisi dettagliata e comparativa dei dati relativi alle postazioni direttamente coinvolte dalla sperimentazione ha evidenziato riduzioni significative dei tempi di intervento, come indicato:

- San Bartolomeo in Galdo: da 35 minuti e 25 secondi a 21 minuti e 29 secondi (-14 minuti,circa)

- Ginestra degli Schiavoni: da 57 minuti e 52 secondi a 27 minuti e 40 secondi (-30 minuti circa)

- Benevento: da 18 minuti a 18 minuti e 19 secondi (situazione sostanzialmente invariata)

In considerazione dell’analisi degli interventi e dei dati acquisiti, e alla luce della penuria di medici che si aggraverà ulteriormente entro la fine dell’anno per il pensionamento di altre unità di personale, la riorganizzazione adottata risulta appropriata. Tuttavia, si stanno pianificando ulteriori iniziative, fermo restando le acquisizioni di medici dell’emergenza con il concorso in atto.

“Rassicuriamo la comunità che stiamo lavorando costantemente per garantire la massima qualità dei servizi e la sicurezza dei cittadini - Così è intervenuto il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe - ringraziamo la comunità per la fiducia che ha riposto in noi e continueremo a lavorare duramente per il benessere della nostra comunità”.