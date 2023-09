Lavori Alta Velocità e viabilità alternativa, riunione con i sindaci "Confronto finalizzato a cercare una soluzione condivisa per salvaguardare la mobilità locale"

Viabilità alternativa per la strada provinciale n.106 per consentire i cantieri dell'Alta Velocità, riunione del Presidente della Provincia di Benevento con i sindaci di Benevento, San Lorenzo Maggiore, Ponte, Guardia Sanframondi e Casalduni per “affrontare il problema connesso alla Ordinanza di chiusura al traffico della Strada provinciale n. 106 per consentire la realizzazione, in particolare nei territori di San Lorenzo Maggiore e Ponte, di uno dei tratti dell'Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari da parte di Rete Ferroviaria Italiana e del Consorzio Telese S.C.aR.L., Ditta affidataria dei lavori”.

Dalla Rocca comunicano che “l’incontro, che ha fatto seguito ad altri dei giorni scorsi con i Sindaci, gli operatori agricoli agricoli e commerciali, i cittadini dei territori attraversati dalla 106, è stato finalizzato a cercare una soluzione condivisa per salvaguardare la mobilità locale, tanto più in questo periodo dell’anno che si caratterizza, prima, per la vendemmia e, quindi, per la raccolta delle olive, ovvero due produzioni di assoluta eccellenza del comparto agricolo sannita. L’obiettivo è stato quello di delineare ed indicare a RFI e Consorzio Telese S.C.aR.L. le soluzioni più opportune al fine di ridurre al minimo i disagi, gli ostacoli e le interferenze alle attività agricole, commerciali, produttive e, più in generale, alla mobilità locale derivanti dalla chiusura della Strada provinciale n.106. D’altra parte, l’Ordinanza di chiusura al traffico disposta dal Settore Infrastrutture della Provincia fa espresso ed esplicito richiamo a RFI e Consorzio Telese S.C.aR.L. dell'adozione di tutte le misure atte a garantire, durante i lavori di costruzione della nuova tratta, tutti gli

accessi ai fondi agricoli ed alle attività produttive dei Comuni interessati non solo grazie alla realizzazione di viabilità alternativa ed alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche accompagnando con personale appositamente incaricato tutti coloro che hanno necessità di utilizzare le strade di accesso alternative. Va da sé – viene precisato infine dalla Provincia - che tale diritto alla mobilità ha ancora maggiore forza in caso di transito dei mezzi di emergenza. Nell’ottica della collaborazione con R.F.I. e con il Consorzio Telese S.C.aR.L., al termine della riunione di lunedì, si è concordato che i Comuni di Ponte e di San Lorenzo Maggiore presenteranno idonee proposte di viabilità alternativa su strade comunali per evitare disagi alla popolazione, ai produttori agricoli e commerciali e consentire il transito dei mezzi di emergenza”.