Servizio rete Museale. La Provincia prepara visita del ministro Sangiuliano Il saluto al nuovo responsabile del Servizio rete Museale Provincia di Benevento, Alfonso Pacilio

“Subito al lavoro per preparare al meglio la visita del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e della presidente della Fondazione del Museo delle Antichità Egizie di Torino Evelina Christillin, in programma rispettivamente il 30 settembre ed il 6 ottobre prossimo a Benevento”. Così il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, salutando ufficialmente l’arrivo del nuovo responsabile del Servizio rete Museale della Provincia di Benevento, Alfonso Pacilio.

Oltre a Lombardi, a salutare Pacilio, erano presenti anche i dirigenti dell’Amministrazione provinciale Nicola Boccalone, Angelo Giordano, Salvatore Minicozzi, Giancarlo Corsano e Maria Luisa Dovetto, l’intero staff del presidente della Provincia con Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita) con tutto il personale in servizio e che per tutto il mese di agosto e per l’intera durata della manifestazione “Benevento Città Spettacolo” ha garantito, senza interruzioni, l’apertura della rete museale presa d’assalto da numerosi turisti.

“L’esposizione a Roma dei nostri preziosi reperti egizi – ha poi aggiunto Lombardi – continua a suscitare interesse e curiosità di migliaia di turisti che ‘invadono’ la Capitale. Per questo dobbiamo impegnarci al massimo per ottenere al più presto il riconoscimento del Museo anche per Benevento”.