Unisannio, Sguera: Fondo di Finanziamento Ordinario, risultato enorme Così il segretario provinciale di 'Azione' nel Sannio

“A titolo personale e a nome del partito che rappresento voglio congratularmi con l’Università degli Studi del Sannio per il riconoscimento ottenuto nell’ambito dell’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2023". Così Vincenzo Sguera, segretario provinciale di 'Azione' nel Sannio che dopo il riconoscimento ottenuto dall'Ateneo sannita evidenzia: "L’UniSannio, come rimarcato dal Rettore Gerardo Canfora, si è attestato al secondo posto nazionale nel rapporto tra proventi derivanti da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e finanziamenti competitivi rispetto al totale dei proventi di ateneo. Si tratta di un risultato enorme per una Università di provincia: meglio di noi ha fatto soltanto il Politecnico di Torino, una eccellenza internazionale. D’altronde è proprio la strada che conduce alla qualità l’unica percorribile per l’ateneo sannita per competere. Ecco perché lo sforzo messo in campo dal Rettore e dal corpo accademico merita il sostegno convinto ed entusiasta delle istituzioni e della Città tutta”.