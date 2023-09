Scuole: riapre Pacevecchia, trasferimento per Cretarossa, le lezioni slitteranno Vertice dell'amministrazione con i dirigenti delle scuole di Benevento

Torneranno a frequentare le aule della scuola di Pacevecchia gli alunni che fino ad ora erano dislocati nel plesso di Capodimonte che, invece, ospiterà i piccoli della scuola dell'infanzia di Cretarossa.

Trasferimenti che faranno slittare l'avvio delle lezioni di qualche giorno, probabilmente il 18 settembre. Sono le principali novità emerse dal confronto dell'amministrazione, rappresentata dal consigliere delegato all'Istruzione Francesco Farese, dall'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello e dal dirigente all'istruzione Alessandro Verdicchio con i dirigenti scolastici di Benevento.

Come detto fari puntati sulla scuola di Pacevecchia. “L'edificio riaprirà – conferma Farese - tornando ad ospitare gli alunni che fino ad ora erano dislocati nel plesso di Capodimonte anche se solo nelle prossime ore fisseremo la data precisa. Sicuramente gli alunni inizieranno l'anno scolastico direttamente nella scuola di Pacevecchia, quindi non ci saranno trasferimenti dopo l'avvio delle lezioni

Per i piccoli alunni della scuola dell'infanzia di Cretarossa, che ora è interessata da lavori di riqualificazione, invece, è necessario il trasferimento al plesso di Capodimonte.

E dunque è probabile lo slittamento dell'avvio delle lezioni previsto per il 13, seppure solo di qualche giorno”.

In ogni caso il delegato all'istruzione conferma un lavoro di organizzazione serrata e un confronto costante con i dirigenti.

Per il servizio mensa e trasporto, cedole librarie e buoni libro, altro argomento al centro della riunione, invece dettaglia “Abbiamo effettuato una ricognizione generale per gli spazi mensa così da affrontare le situazioni su cui è necessario intervenire. Per il servizio di trasporto scolastico continueranno ad essere garantite le navette fino a Piazzale Catullo per gli alunni della Bosco Lucarelli lì dislocati, come quelle dalla Pietà a Piazza Piano di Corte, presso l'ex collegio Scolopi”.

Sembra dunque scongiurata l'ipotesi dei doppi turni “Per ora non è sul tavolo – conferma ancora Farese - proveremo a mantenere così la situazione anche con l'avvio dell'intervento di edilizia scolastica in corso in particolare il rifacimento della Torre e del Nicola Sala”.

Fermi al palo, invece, i progetti delle scuole del Rione Libertà. In particolare la Bosco Lucarelli, per cui si attende l'erogazione dell'acconto del finanziamento per avviare i lavori e per la Silvio Pellico.