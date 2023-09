"Le nostre attività di ricerca officina di futuro" Così il Rettore dell'Università del Sannio, Gerardo Canfora

“Avvicinare il mondo dell'Università e delle imprese è possibile”. Ne è certo il Rettore dell'Università degli Studio del Sannio, Gerardo Canfora, che all'indomani del riconoscimento ottenuto dall'ateneo sannita nell'ambito del Fondo di Finanziamento Ordinario evidenzia l'impegno affinché il lavoro svolto possa diventare sempre più “officina di futuro”.

Al secondo posto per ricerca e trasferimento tecnologico, secondo il Rettore si tratta di “un riconoscimento indiretto della qualità delle attività che si svolgono nei nostri laboratori ma attesta anche che le nostre attività di ricerca sono d'interesse per le imprese perché le aiutano nel processo di trasferimento tecnologico. E questo ci fa molto piacere perché uno dei nostri primi obiettivi all'inizio del percorso ad Unisannio era quello di diventare casa dei saperi e officina di futuro. Ecco questo riconosce che siamo in grado di rendere le nostre attività di ricerca officina di futuro, cioè capacità di crescita per le imprese e per il territorio”.

E, come detto, il Rettore ribadisce: “Avvicinare il mondo delle Università e delle imprese è possibile, questo piccolo ateneo dimostra che si può fare giorno per giorno con una serie di attività che vanno da progetti di ricerca congiunti, attività di trasferimento tecnologico, tirocini con imprese sia locali sia nazionali e internazionali e questa è un'occasione in più per i nostri studenti”.