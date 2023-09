Al via 'Sud Investe', la convention dedicata al rilancio del Mezzogiorno Prima tappa al Senato, poi il Teatro Vittorio Emanuele sarà la sede di numerosi dibattiti

Si svolgerà dal 20 al 23 settembre il seminario nazionale Sud Invest. La prima tappa della convention si terrà mercoledì 20 settembre al Senato della Repubblica, a Roma, in occasione dell’incontro incentrato sulla competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo del territorio. Nei successivi 4 giorni il Teatro Vittorio Emanuele di Benevento sarà la sede di numerosi dibattiti a cui prenderanno parte Ministri, Sottosegretari, esponenti del mondo industriale e imprenditoriale di primo piano.

Convention dedicata al rilancio del Mezzogiorno

Lo sviluppo economico e infrastrutturale del Mezzogiorno, le opportunità derivanti dal Pnrr, la sfida della transizione energetica e il rilancio dell’occupazione saranno fra i temi principali al centro del seminario nazionale Sud Invest che si svolgerà dal 20 al 23 settembre. Come detto, la prima tappa della convention si terrà al Senato della Repubblica, a Roma, in occasione dell’incontro incentrato sulla competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo del territorio. Nei successivi 4 giorni il Teatro Vittorio Emanuele di Benevento sarà la sede di numerosi dibattiti a cui prenderanno parte Ministri, Sottosegretari, esponenti del mondo industriale e imprenditoriale di primo piano, fra i quali il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, i delegati di tutti i Consorzi industriali italiani, dei maggiori istituti di credito presenti sull'intero territorio, i rappresentanti di Confindustria e delle maggiori organizzazioni sindacali. L’evento è organizzato dalla Federazione Nazionale Italiana Consorzi Industriali. A fare gli onori di casa sarà il presidente del Consorzio Asi Luigi Barone, oltre al sindaco Clemente Mastella e al presidente della Provincia Nino Lombardi.