Ex Tabacchificio, tavolo tecnico al Comune Mastella: "Polo strategico per il turismo congressuale"

"Un auditorium che diventi polo strategico per lo sviluppo del turismo congressuale in città". E' la proposta che il sindaco Clemente Mastella ha lanciato, questa mattina, durante un incontro con i vertici regionali dell'Agenzia del Demanio con al centro un piano di rilancio e rifunzionalizzazione dell'Ex Tabacchificio di via XXV Luglio.

“Al tavolo tecnico – viene comunicato da Palazzo Mosti - coordinato dal primo cittadino erano presenti il direttore generale dell'Agenzia del Demanio Campania Mario Parlagreco, rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane, il vicesindaco con delega all'Attuazione dei Pics Francesco De Pierro, l'assessore alle Opere Pubbliche Mario Pasquariello, l'assessore al Patrimonio Attilio Cappa, il coordinatore della segreteria politica del Sindaco Luigi Scarinzi e il dirigente del Settore Patrimonio Maurizio Perlingieri.

L'ipotesi di un auditorium sarà ora oggetto di un approfondimento tecnico congiunto Demanio-Dogane su uno schema di lavoro che contempla la valorizzazione e il riuso di un'aliquota della vasta area dell'Ex Tabacchificio”.

Il sindaco Mastella, in attesa del riscontro sugli aspetti di natura tecnico-procedurale, ha garantito agli enti una partecipazione finanziaria del Comune: "Il progetto di riqualificare quell'area e fare dell'Ex Tabacchificio un elemento di attrazione turistica utile a vivacizzare l'intera zona attigua alla Stazione centrale, è strategico. Valuteremo da quale linea di finanziamento attingere le risorse necessarie quando la proposta progettuale entrerà nella fase operativa, cosa che auspico avvenga in breve tempo", ha concluso Mastella.