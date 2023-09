Sistema allarme pubblico, il 12 settembre test a Benevento Mastella: si dovrà solo compilare questionario anonimo, non sarà acquisito alcun dato personale

Martedì 12 settembre, intorno alle ore 12, i cittadini di Benevento, al pari di tutti i residenti in Campania, riceveranno sui propri telefoni cellulari un messaggio con un suono differente da quelli abituali.

E' quanto annuncia il sindaco Clemente Mastella. Nel dettaglio "Si tratta della sperimentazione del sistema di allarme pubblico nazionale denominato IT-alert e promosso dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile. Il messaggio è solo un test.

“I cittadini – spiega il sindaco Mastella - dovranno esclusivamente prendere visione del messaggio e compilare un questionario che sarà in forma assolutamente anonima. Non sarà quindi necessario registrarsi e il proprio numero rimarrà sconosciuto. Non ci sono dunque implicazioni sulla privacy perché non viene acquisito alcun dato personale”.

Il sistema IT-alert, una volta entrato a regime, permetterà ai cittadini di essere informati nelle aree interessate da gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Per tutti gli approfondimenti è a disposizione il sito del sistema nazionale IT-alert a questo indirizzo: www.it-alert.it