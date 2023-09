Monteforte: aree interne strategiche per energie rinnovabili “E' qui che vogliamo vivere, ma con la giusta attenzione per farlo degnamente

“E' la prima volta che un ministro viene nel Fortore, nelle nostre realtà a vedere quanto è stato realizzato in questi trent'anni e quanto ancora c'è da fare per il futuro”. Claudio Monteforte, presidente Piccola Industria di Confindustria Benevento commenta così l'arrivo nel Sannio del Ministro Pichetto Fratin. Il titolare del Dicastero all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica è atteso lunedì a San Marco dei Cavoti. “Energia e ambiente: un patto per il Sannio”, il tema al centro dell'evento presso la sede Ivpc nel comune fortorino. L'occasione secondo Monteforte per mostrare al Ministro il lavoro svolto, ma anche guardare alle nuove sfide per il futuro.

Attenzione al clima, ambiente e territori

“Sicuramente avrà modo di vedere quante opportunità sono state create in un'area interna”, commenta l'esponente dell'associazione degli industriali sanniti che ricorda: “L'Italia è obbligata a puntare molto sulle rinnovabili. Dobbiamo salvaguardare il clima, l'ambiente, i territori, per il futuro. Dobbiamo essere tutti responsabili”.

Ed oggi secondo Monteforte “i tempi sono molto più maturi, le popolazioni conoscono bene il settore, sono state formate tante imprese, tra cui anche la mia. La nostra è un'azienda che produce in tutta Europa. A ciò aggiungiamo che ci sono tante società, c'è tutto un indotto, una catena di stakeholder che coinvolge migliaia di persone”.

Aree interne e futuro

Di qui l'invito al Ministro a “non dimenticare queste aree che rischiano lo spopolamento mentre, già dopo l'emergenza covid, tutti abbiamo iniziato ad apprezzare le zone interne in cui vogliamo vivere e vogliamo la giusta attenzione per farlo degnamente. Devo essere incentivati e motivati gli investimenti nelle nostre aree, che sono importati, per un settore che coinvolge tante professionalità, per cui la cosa importante è non dimenticarsi delle nostre aree”.