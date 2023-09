Asia: interruzione energia elettrica, uffici chiusi lunedì Il provvedimento per la sede di via delle Puglie previsto lunedì 11 settembre

"Lunedì 11 settembre gli uffici situati presso la sede di via delle Puglie resteranno chiusi a causa dell'interruzione di fornitura elettrica, comunicata dalla Enel distribuzione e prevista dalle ore 8,30 fino alle 16,15". A comunicarlo l'Asia, l'azienda che si occupa della raccolta differenziata in città.

"L'Azienda si scusa per il disagio, indipendente dalla propria volontà, e ricorda ai cittadini che tutti i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento saranno garantiti e non subiranno variazioni".