Servizi Inps e di giustizia alle Poste: Bonea prima al Sud E' il progetto Polis che punta a trasformare gli uffici postali in uno uno sportello unico

Parte dalla provincia di Benevento Polis, il progetto di Poste Italiane che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico che renderà semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Nell’ufficio postale di Bonea, in provincia di Benevento, sono disponibili ora i servizi Inps per i pensionati, che possono dunque richiedere allo sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Inoltre, nelle stesse sedi sono disponibili i servizi della “Giustizia amministrativa” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina Amministratore di Sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane.

La sede di Bonea è tra le prime in Campania e al Sud a garantire questi servizi. Oltre ai certificati previdenziali e giudiziari, nei prossimi mesi sarà possibile ottenere certificati anagrafici e di stato civile, carta d'identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi

e di telecomunicazione.

I nuovi servizi saranno erogati negli uffici postali attraverso gli sportelli e le sale dedicate e, successivamente, anche in modalità digitale grazie a 4000 totem operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 in tutto il territorio nazionale, che permetteranno al cittadino di effettuare le richieste in modalità self.

I lavori di ristrutturazione del progetto Polis sono stati avviati in circa 500 uffici postali e sono oltre 300 i cantieri completati in tutta Italia. Entro la fine del 2023, i nuovi uffici Polis saranno complessivamente 1.500.

A Bonea gli interventi di riqualificazione sono terminati il 20 giugno: l’ufficio, completamente rinnovato, offre una ampia gamma di servizi in modalità semplice ed efficiente. Il progetto Polis, che avrà l’effetto di ridurre gli spostamenti degli abitanti dei comuni meno popolosi verso i grandi centri, contribuisce anche ad una maggiore efficienza energetica e alla mobilità verde attraverso l’installazione di 5mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici. Poste Italiane sta inoltre realizzando il progetto “Spazi per l’Italia”, la

più grande rete di co-working del Paese con la creazione di 250 siti smart, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale.