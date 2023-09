Materiale scolastico donato da aziende e famiglie per chi è in difficoltà Al via la consegna di zaini e quaderni raccolti con l'iniziativa 'Zaino sospeso'

Insieme per sostenere le famiglie in difficoltà alle prese con l'acquisto del materiale scolastico: zaini, astucci, ma anche diari, penne e quaderni, tutto l'occorrente necessario per rendere più piacevole il ritorno in classe dei più piccoli. Così per il secondo anno, presso il centro solidale BeneAttivi, è partita la raccolta nell'ambito del progetto 'Zaino sospeso'. Iniziativa promossa dalla Pro loco Samnium con la Consulta delle Donne del Comune di Benevento e l'associazione Lions club.

Circa 56 gli zaini donati, ma come detto questa mattina nella sede del centro al rione Santa Maria degli Angeli c'era tanto altro che “sarà poi consegnato gli istituti scolastici affinché possano essere i dirigenti a individuare le esigenze degli studenti”, ha spiegato Giuseppe Petito, presidente della Pro loco evidenziando le “tante donazioni soprattutto da parte di aziende del territorio, ma anche delle famiglie e delle associazioni”.

E dalla presidente della Consulta delle Donne, Angela De Nisco l'appello: “Il caro libri è un problema sociale che riguarda le famiglie che hanno difficoltà economiche”, ecco perché l'invito a “cercare di evitare di cambiare libri di testo o aggiornare le edizioni anno per anno. Perché le famiglie in difficoltà ma anche quelle con più figli, che a settembre devono far fronte a queste spese, potrebbero acquistare libri usati oppure recuperare libri dei figli più grandi”. Intanto l'iniziativa solidale proseguirà: “Noi anche quest'anno abbiamo dato la nostra disponibilità invitando tutti i cittadini che hanno la possibilità a partecipare”. E le adesioni, come detto, non sono mancate. Ma “nei prossimi giorni continueremo a sostenere la raccolta”.