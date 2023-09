Asia, giovedì 14 al via i trasferimenti degli uffici: call center sospeso Da piazza Roma a via Cosimo Nuzzolo da venerdì 15 mattina

L'Asia comunica che giovedì 14 settembre, dalle ore 8 alle 14, l'ufficio relazioni con il pubblico ed il servizio di call center per la prenotazione ritiro rifiuti ingombranti e segnalazioni non saranno attivi a causa del trasferimento dei suddetti uffici dall'attuale sede situata in piazza Roma, che sarà chiusa in via definitiva, a quella situata in via Cosimo Nuzzolo, 27 che verrà aperta venerdì mattina 15 settembre. Nello scusarsi con gli utenti per il momentaneo disagio, l'Azienda ricorda che a partire da venerdì il servizio prenotazione ritiro ingombranti e quello di segnalazione ritorneranno ad essere disponibili dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 19,30, secondo il normale calendario ed i cittadini potranno ricontattare il numero verde gratuito 800194919.