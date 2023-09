Depuratore, vertice a Napoli con il nuovo commissario: "Garanzie per accelerare Il sindaco di Benevento, Mastella: acquisiti tutti i pareri propedeutici e i lavori hanno copertura

"Abbiamo ottenuto garanzie dal vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola e dal nuovo commissario unico per la depurazione Fabio Fatuzzo su un accelerazione dell'iter per la realizzazione del depuratore nella città di Benevento", è quanto spiegano il sindaco Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello a margine della riunione a Napoli alla quale hanno partecipato nella mattinata odierna.

Nel capoluogo partenopeo la delegazione composta dal sindaco Clemente Mastella, dall'assessore Mario Pasquariello, dal segretario generale Riccardo Feola, dal dirigente ai Lavori pubblici Antonio Iadicicco, dal rup del progetto Lorenzo Nave e dal tecnico di supporto al rup Maurizio Turci.

"Abbiamo illustrato al commissario e al vicepresidente regionale lo stato dell'arte relativo all'opera che a Benevento è in fase avanzata. Sono stati acquisiti tutti i pareri propedeutici (compresi quelli dell'Autorità di Bacino e della Soprintendenza) e i lavori hanno copertura finanziaria integrale. Ora è necessaria l'approvazione commissariale degli esiti delle indagini geologiche-geognostiche e la richiesta ai progettisti di procedere con il progetto definitivo affinché possa essere bandita la gara d'appalto entro il 2023", spiegano Mastella e Pasquariello.

"L'occasione è stata preziosa per conoscere personalmente il nuovo commissario Fatuzzo con il quale abbiamo concordato sull'importanza di un utile cooperazione istituzionale per realizzare un'opera fondamentale per la città", concludono il Sindaco e l'assessore alle Opere pubbliche.