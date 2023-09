Addio a Domenico De Masi, il cordoglio dal Sannio per un suo figlio Cittadino di Sant'Agata dei Goti con cui aveva un fortissimo legame

La scomparsa del sociologo Domenico De Masi, che si è spento oggi all'età di 85 anni, suscita grande cordoglio anche nel Sannio che lo ricorda come un proprio figlio e a cui il professore sentiva di appartenere. Un legame profondo in particolare con Sant'Agata dei Goti, dove si era trasferito durante l'infanzia e che poi gli conferì la cittadinanza onoraria.

Lo ricorda il sindaco di Benevento Clemente Mastella: “Rendo omaggio a Domenico De Masi morto oggi. Un grande sannita, un grande intellettuale. Avevamo posizioni a volte distanti ma ci stimavamo reciprocamente. La mia vicinanza alla sua famiglia”.

Scrive un pensiero anche il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano: "Esprimo il mio vivo cordoglio ai familiari per la scomparsa di Domenico De Masi studioso ed intellettuale che ha dato lustro alle sue origini sannite. Sebbene su posizioni distinte non si può non sottolineare e ricordare la libertà e la profondità di pensiero che ha sempre espresso De Masi nella sua prestigiosa vita accademica e nella prolifica attività da sociologo. Il Sannio e l’Italia perdono un fine pensatore”.