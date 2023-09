"Molti attingono più acqua del dovuto, addebitare responsabilità è fuori luogo" Il sindaco Mastella sull'interruzione idrica anticipata

"Molti mi stanno chiamando perchè non arriva l’acqua. Le cause sono tre".

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella interviene dopo la mancata erogazione idrica anticipata rispetto all'annunciato orario della mezzanotte di oggi.

Il primo cittadino dettaglia le cause: "La condotta idrica regionale e non comunale è rotta in tre punti e quindi fa passare poca acqua. Le persone stanno prendendo come riserva più acqua del dovuto, e non è giusto. La Gesesa, facendo sforzi, sta tentando di distribuire di nuovo acqua prima di mezzanotte. Capisco il disagio ma addebitare responsabilità è fuori luogo. La condotta idrica è regionale e la sospensione c'è anche in altri paesi della provincia".