Gesesa, erogazione idrica ripristinata, andrà avanti fino a mezzanotte La società che gestisce il servizio chiarisce dopo le difficolta registrate

"L’erogazione nella parte alta della città, che questo pomeriggio era stata interrotta, è stata ripristinata ed andrà avanti sino a mezzanotte".

Così la Gesesa dopo le proteste per lo stop anticipato all'erogazione idrica, rispetto all'orario annunciato.

"Si sta facendo di tutto - spiega ancora Gesesa -, con l’impegno continuo del personale a disposizione, per limitare i disagi. Nella giornata di oggi, a seguito delle scorte di acqua in fase di accumulo da parte dei cittadini, è stato originato un consumo gigantesco che ha svuotato il serbatoio dei Gesuiti. È stato indispensabile ripristinare un minimo di livello idrico. Purtroppo la quantità di acqua che arriva a Benevento non è sufficiente per soddisfare un consumo come quello odierno. Il sistema regionale della rete idrica è molto fragile e gestire gli equilibri è molto complesso. Possiamo assicurare che si sta facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità".