Mastella a studenti e genitori: pazienza per i lavori e collaborate con Scuola A Benevento suona prima campanella al Convitto. Il sindaco: in campo contro dispersione scolastica

A Benevento la prima campanella negli istituti scolastici è suonata questa mattina al Convitto Nazionale “Pietro Giannone”. Cerimonia per i nuovi iscritti che ha visto la partecipazione anche di numerosi genitori.

Il nuovo anno scolastico ha portato anche una importante novità all’interno della prestigiosa scuola del centro storico cittadino: Domenico Zerella Venaglia, dirigente dell’IC Bosco Lucarelli, sarà il nuovo Rettore reggente dell’istituto che ha accolto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e Francesco Farese, consigliere comunale con delega alle Scuole.

Chiari, sin da subito, gli obiettivi posti dal dirigente Zerella: “Continueremo sulla linea tracciata dalla precedente Dirigente Marina Mupo, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto negli anni scorsi. Quindi, educazione alla sostenibilità ambientale ed educazione alla legalità. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, è il grande tema di interesse globale attuale sul quale si confronteranno e dovranno fare i conti i nostri alunni negli anni a venire. Per la legalità, credo che gli ultimi episodi di violenza anche in contesti non molto distanti dal nostro impongano una riflessione seria; siamo chiamati, come scuola, a non abdicare ad uno sforzo educativo che vada nella direzione di creare cittadini attivi e responsabili, rispettosi di sé e degli altri”.

“Dovete avere pazienza e stare al fianco degli insegnanti per il bene dei vostri figli” il monito lanciato ai genitori dal sindaco Mastella che sottolineato l'importanza della formazione delle nuove generazioni.

Famiglie e scuola, un binomio indissolubile e indispensabile “per il bene dei vostri figli. Purtroppo spesso – ha ricordato il primo cittadino – sentiamo di genitori che si scagliano o addirittura picchiano i professori per un brutto voto messo. Questo non deve esistere” ha tuonato Mastella che poi parla anche delle scuole in via di ricostruzione o ristrutturazione anche grazie ai fondi del Pnrr. “Per fine anno speriamo che gli studenti possano far rientro nel loro istituto messo in sicurezza”.

Poi a chi ha puntato il dito contro i ritardi dell'avvio dei lavori delle opere finanziate dal Pnrr, Mastella ha spiegato: “Siamo la prima città in Italia nel rapporto tra popolazione e soldi arrivati dal Pnrr. Tante le opere in cantiere e per questo a volte possono sorgere dei ritardi. Sono però – ha rimarcato ancora il primo cittadino – lavori di messa in sicurezza anche sismica. Non dimentichiamo che Benevento resta una delle zone più a rischio sismico. Siamo stati rasi al suolo due volte. Se spostiamo gli studenti da una scuola all'altro per i lavori, lo facciamo per garantire la loro sicurezza con i lavori che interesseranno tanti istituti”. Poi un appello ai genitori: “Collaborate con gli insegnanti. Anche a Benevento c'è dispersione scolastica e dobbiamo combatterla”.