Benevento senza acqua: "sistema fragile, ci saranno nuove chiusure" Gesesa chiarisce sull'emergenza e sullo stop inatteso di ieri pomeriggio

“Gesesa ha fatto tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi, la campagna di odio social è totalmente ingiustificata”.

Mentre si affronta l'interruzione di quasi trenta ore (dalla mezzanotte scorsa alle 6 di domani mattina), che in città ha creato una vera psicosi, la Gesesa fa chiarezza in un incontro convocato ad horas. Il presidente Domenico Russo e l'amministratore delegato Salvatore Rubbo hanno voluto chiarire, in particolare sullo stop non programmato di ieri pomeriggio.

“Abbiamo programmato la chiusura per evitare il più possibile disagi – ha spiegato Russo - ma nella giornata di ieri si è rivelato indispensabile un ulteriore stop per fronteggiare l'anomalo assorbimento di risorsa idrica”.

A dettagliare l'accaduto l'amministratore Rubbo “Abbiamo avuto notizia della necessità di questo stop dalla Regione, per dei lavori urgenti sulla condotta idrica regionale (tratta Curti-Benevento) solo venerdì pomeriggio. Abbiamo scelto di evitare la chiusura nel finesettimana ma ieri abbiamo registrato un'incredibile portata in uscita dal serbatoio dei Gesuiti (Monteguardia). Parliamo di oltre il 60% di quella media, di norma si viaggia tra il 18 e il 20%, dunque per evitare che con l'ingresso di aria in condotta l'erogazione si interrompesse definitivamente, ho dovuto chiudere per un'ora e mezza, ripristinando così un minimo di livello per consentire l'erogazione fino a mezzanotte”.

Per tamponare i disagi autobotti in strada (a Benevento cinque ad uso potabile) e forniture, ancora con le autobotti, alle utenze sensibili: ospedale e carcere.

Un'emergenza che, purtroppo, Benevento si troverà ad affrontare nuovamente “Dalle interlocuzioni con la Regione Campania è emerso che nei prossimi mesi, per effetto dei lavori dell'Alta Velocità, si renderanno necessarie altre interruzioni”.

E sono già in corso i lavori di riparazione sulla condotta regionale per consentire che il servizio riprenda regolarmente domani mattina alle 6.

Ma l'episodio ha messo in evidenza tutta la fragilità del sistema “La politica – spiega il Presidente Russo – dovrebbe fortemente interrogarsi sul tema delle infrastrutture idriche. C'è una fragilità del sistema di distribuzione della risorsa idrica. Benevento e la sua provincia necessitano di urgenti investimenti per il rifacimento della condotta e delle infrastrutture idriche, a cominciare dai serbatoi. E' necessario individuare al più presto il gestore unico, siamo tra i pochissimi territori in Italia a non averlo, per programmare ed eseguire piani di investimento adatti”.