Manca l'acqua: le zone in cui sono posizionate le autobotti Gesesa comunica il servizio per limitare i disagi ai cittadini

Piazza Risorgimento, via Avellino, Pacevecchia via Gramsci e Capodimonte sono le zone di posizionamento delle autobotti con acqua potabile messe a disposizione dalla Gesesa per fare fronte allo stop idrico che in queste ore sta interessando gran parte della città. Nella dettaglio: zona Capodimonte: parcheggio laterale alla Chiesa di S. Giuseppe Moscati.

Zona Pacevecchia: via A. Gramsci.

Distretto via Avellino: parcheggio ove é situata la clinica Veterinaria nei pressi del civico 8.

Due Autobotti sono itineranti e a disposizione delle utenze sensibili.

A piazza Risorgimento sará presente un'autobotte dei Vigili del Fuoco che sostituirá quella attuale che diventerà itinerante.

Si precisa che le Autobotti sono tutte ad uso potabile , eccezion fatta per quella dei Vigili del Fuoco. Gesesa invita tutti i cittadini non interessati dall'attuale interruzione idrica ad un uso parsimonioso dell'acqua fino al termine dell'emergenza.