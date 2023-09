"Benevento Città cardio protetta", Lions donano due defibrillatori alla città La presentazione del progetto il 24 settembre al comune di Benevento

Parte oggi l’iniziativa mondiale “Celebrate Community” promossa dai Lions International, Rotary international, Kiwanis International e Optimist International,

che da anni promuove l’impegno congiunto dei Clubs service in progetti finalizzati a fornire risposte concrete ai bisogni delle Comunità.

"Le organizzazioni promotrici hanno lavorato insieme negli ultimi anni per condividere idee e spunti su future collaborazioni", viene evidenziato in un intervento congiunto dei presidenti Gianluca Tomaciello, Manlio Marotti e Francesco Boffa dei Lions Club Benevento Host, Lions Club Benevento Arco Traiano e Rotary Club Benevento che in merito assicurano: "Tra i principali obiettivi vi è quello di incoraggiare i club a interagire gli uni con gli altri per collaborare a progetti che

possano portare miglioramenti e benefici alle comunità locali. Nell’ambito di questa importante sinergia il Lions Club Benevento Host, il Lions Club

Benevento Arco Traiano e il Rotary Club di Benevento hanno deciso di aderire al progetto “Benevento Città cardio protetta”, donando due defibrillatori alla città.

La presentazione di tale virtuosa collaborazione è stata programmata per il prossimo sabato 24 settembre dal Comune di Benevento e vedrà impegnati tutti i partners in esercitazioni, simulazioni e dimostrazioni pratiche relative alle manovre di primo soccorso".