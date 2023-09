Chiude la casa di riposo a Molinara, appello della Cgil Il sindacato chiederà incontro congiunto presso la Prefettura

"Lo scorso 17 agosto il comune di Molinara ha comunicato la cessazione, alla data del 31 ottobre 2023, di ogni attività presso la Casa di Riposo C.a.r.p.a. di Molinara, struttura gestita dalla Cooperativa Sociale INTEGRA, e nella stessa comunicazione I'ente ha anche invitato la cooperativa a porre in essere tutte le operazioni conseguenti. Pertanto, la società, non avendo altri servizi appaltati presso i quali adibire i lavoratori esclusivamente addetti al servizio C.a.r.p.a si è vista costretta ad attivare una procedura di licenziamento collettivo che vede interessate circa 14 persone".

Parte da qui la Cgil Benevento in una nota a firma del Segretario Generale Domenico Raffa e del Coordinatore Sanità Privata, Pompeo Taddeo e commenta "Una notizia tristemente dannosa non per uno, ma per una serie di motivi e conseguenze nefaste, destinata a creare una ulteriore voragine su un territorio che da decenni lamenta una concreta mancanza di servizi, specie di quelli a carattere sanitario, mettendo a repentaglio i fragili equilibri di una popolazione dannata, ossia costantemente esposta ai danni derivanti dal depauperamento dei presidi e dei servizi essenziali dello stato. Non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo consentire che la vita di questa gente, quella del Fortore, venga travolta da logiche di economato da bottega o di carattere commerciale: si salvino le vite, e con esse i posti di lavoro! C’è bisogno del coinvolgimento e dell’ impegno attivo di tutti, a partire dai cittadini di questa parte disperata della provincia, della politica istituzionale dei vari livelli e di tutte le parti sociali coinvolte anche solo potenzialmente. La Fp Cgil BN chiederà un incontro congiunto tra il Comune di Molinara e la Cooperativa INTEGRA presso la Prefettura di Benevento, un primo passo per tentare di ricomporre questa frattura che, come accennato in premessa, rischia di diventare molto presto una folle voragine, un buco nero che ingurgita vite umane, anziani, lavoratori, intere famiglie e, non da ultimo, l’ economia locale".