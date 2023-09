L'acqua tornerà alle 6 di domani: la conferma di Gesesa Rassicurazioni dai tecnici della Regione per la crisi idrica di Benevento

L'erogazione idrica riprenderà domani mattina alle 6, come programmato. È quanto comunica Gesesa spiegando di aver appena ricevuto dai tecnici della Regione Campania rassicurazione sul rispetto dei tempi programmati per la conclusione dei lavori in corso. Pertanto, a sua volta conferma l’orario di domattina alle 6.00 per il riavvio della erogazione idrica. Si avvisa che sarà necessaria la messa a pressione dell’intera rete cittadina per il completo e regolare ripristino e che potrebbero esserci problemi di aria nelle condotte nonché di presenza di residui nei filtri a seguito delle lavorazioni effettuate. GESESA sarà presente sul campo con tutto il personale a disposizione per intervenire nel modo più rapido possibile. Invita i cittadini a rivolgersi per segnalazioni al numero verde 800511717.

Inoltre, avvisa che nelle prossime ore, sino a domattina alle sei, potrebbero esserci problemi di diminuzione di pressione in alcune zone non interessate dalla interruzione idrica, in quanto sono in corso continue manovre sui diversi distretti idrici per mantenere gli equilibri nella rete cittadina, destabilizzati dall’assenza dell’acqua del Biferno e dall’assorbimento anomalo nel corso della giornata odierna. GESESA continuerà a lavorare ininterrottamente per tutta la notte al fine di diminuire il più possibile i disagi.