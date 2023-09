Crisi idrica, Gesesa: l'acqua sta gradualmente tornando nelle case Alle 5.30 ripristinato il flusso, ora necessario che si riempiano le condotte

GESESA comunica che alle ore 5.30 circa, ripristinato completamente il flusso proveniente dalla condotta del Biferno, ha proceduto ad avviare la riapertura dell’erogazione idrica presso il serbatoio dei Gesuiti e a seguire presso gli altri distretti interessati. Le condotte si stanno riempendo gradualmente e l’acqua sta ritornando nelle case.

E ancora spiega: L’avvio dell’erogazione era previsto per le 6.00 ed è stato anticipato alle 5.30. Sono diversi i distretti interessati. Le aperture vanno effettuate in modo graduale per evitare il danneggiamento delle condotte e la creazione di aria. Ci vuole il tempo materiale che le condotte si riempiano e si mettano a pressione. Ripetiamo che è stato riaperto tutto in ogni distretto. L’erogazione è ripristinata in tutta la città. A causa di possibili residui nei filtri, in qualche abitazione potrebbe eventualmente crearsi qualche problema, in tal caso si potrà procedere con segnalazione al numero verde 800511717. Le squadre di GESESA stanno controllando gli stabilizzatori e le condotte dei vari distretti in modo continuativo per ridurre al minimo i disagi.