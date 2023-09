Un incontro per indagare le "apnee ostruttive nel sonno" Il progetto dell'Aci. Domani un appuntamento con gli esperti

Domani, mercoledì 13 settembre, alle ore 10, nella sede dell’ACI, sita in Via Salvator Rosa, si affronterà il tema delle apnee ostruttive nel sonno, sindrome che riguarda oltre 12 milioni di italiani tra i 40 e gli 85 anni e che provoca oltre 12.000 incidenti stradali all’anno e 250 morti.

L'incontro nell'ambito di un progetto, oggi approvato a livello nazionale, nato circa 15 anni fa in ACI sotto la attenta cura della presidente Rosalia La Motta, del dr Mario Del Donno, direttore l’unità complessa di Pneumologia dell’ospedale Rummo di Benevento e del dr Antonio De Bellis attuale comandante polizia municipale di Apice, i cui studi hanno rilevato un numero enorme di persone che soffrono di questo disturbo (l’Osas è una patologia cronica molto diffusa), anche se tanti sono anche quelli che ne sono affetti senza averne consapevolezza.

Molte sono le istituzioni che hanno sottoscritto la convenzione per la realizzazione di un progetto biennale che intreccia salute, sicurezza e innovazione.

Lo scopo dello studio è quello di valutare le possibili cause di incidenti stradali, avvalendosi di tecnologie e innovazioni a supporto della sicurezza.

La equipe di esperti approfondirà il fenomeno delle apnee ostruttive nel sonno (Osas) e valuterà il rischio in rapporto all’incidentalità e all’infortunistica stradale, oltre a fornire elementi in grado di migliorare la conoscenza delle cause degli incidenti correlati alla distrazione.

I vertici dell’INAIL Nazionale; della Università la Sapienza di Roma, della università di Genova (questa università sarà rappresentata a Benevento dallo scienziato Sergio Garbarino); dell’ospedale Bambin Gesu’ di Roma, del Rummo di Benevento, della Scuola di Polizia Regionale, tutti uniti intorno all’ACI, saranno presenti il giorno 13 settembre, per realizzare un sistema di alert integrato del sistema di guida e per consolidare formazione e consolidamento di cultura di mobilità sempre più responsabile.