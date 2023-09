I 'ragazzi' della 5°B diplomati nel '71 si ritrovano dinanzi all'Industriale Dopo 52 anni ritrovo della Sezione 'Meccanica' e visita nella loro scuola a Benevento

E' stata una giornata davvero speciale quella trascorsa dagli ex studenti della Quinta classe, sezione B indirizzo Meccanica dell'istituto Tecnico Industriale 'Lucarelli' di Benevento che dopo 52 anni si sono ritrovati dinanzi a quel portone in viale San Lorenzo, a pochi passi dalla Basilica della Madonna delle Grazie.

Una vera rimpatriata con tantissimi ricordi ed anche qualche momento di commozione e pizzico di malinconia che ha visti protagonisti: Bifaro Lorenzo, Carpinone Donato, De Filippo Giuseppe, Di Mangano Vincenzo, Iebba Vincenzo, Iannella Giovanni, Iorillo Mario, Luciano Pasquale, Mesisca Giovanni, Ricciardi Roberto, Ricciardi Vincenzo, Rosella Pellegrino, Ranaldo Michele, Varricchio Lorenzo e Verrillo Filippo.

Questi (in rigoroso ordine da registro di classe con prima il cognome e poi il nome) coloro che hanno partecipato alla giornata speciale che si è aperta con una visita guidata all'interno dell'Istituto tecnico Industriale di Benevento, per poi proseguire con una preghiera nell'adiacente Baslica ed altre tappe per rendere onore ai luoghi e Santi della città di Benevento prima di trascorrere un pomeriggio conviviale tra ricordi, racconti della vita da studenti prima e da lavoratori dopo.